ASTRA - FCSB // Becali, sigur de victorie înainte să înceapă meciul Astra: „Când am văzut asta, am știut că o să câștigăm”

Gabriel Hristache, primul antrenor al Biancăi Andreescu (18 ani/24 WTA), proaspăt câștigătoare la Indian Wells, a vorbit despre calitățile pe care jucătoarea din Canada cu origini românești le are.„Când avea şase ani şi jumătate mama ei, Maria, a intrat în baza sportivă în care lucram, am dat nişte teste cu Bianca şi am considerat că are calităţile necesare să facă tenis. ...