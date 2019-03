Nereguli descoperite la Academia Română: Aproape 100.000 de lei lipsă din gestiune şi creanţe în afara bilanţului de peste 500.000 de lei

11:00

"Scenele de masacru din cele două moschei ar trebui să-i trezească pe cei ce au fost păcăliţi, şi ar trebui să-i încurajeze pe susţinătorii califatului să-şi răzbune religia", a afirmat Abu Hassan al-Muhajir, într-o înregistrare audio de 44 de minute, potrivit cotidianului The New York Times. Citeşte şi Câte atacuri teroriste a dejucat Rusia în acest an. ISIS viza mall-urile şi secţiile de vot Al-Muhajir a mai spus că atentatul din Noua Zeelandă, pe care l-a descris drept "războiul cruciaţilor"...