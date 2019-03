Noua Zeelandă s-a rugat în lacrimi pentru cei 50 de morți din atentatul terorist. Premierul țării a făcut o promisiune publică

14:00

Indian Wells 2019 s-a incheiat cu o surpriza placuta pentru romani, jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu reusind, la doar 18 ani, sa cucereasca trofeul, dupa ce s-a impus in finala cu 6-4, 3-6, 6-4, in fata mult mai titratei sportive Angelique Kerber. Victoria canadiencei i-a facilitat Simonei Halep ramanerea pe treapta a treia in clasamentul general.