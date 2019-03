Rusia exclude o îmbunătăţire a relaţiilor cu Kievul dacă Poroşenko este reales la funcţia supremă în stat

14:40

Premierul Viorica Dăncilă a salutat marţi promulgarea bugetului, precizând că Guvernul intră în linie dreaptă cu proiectele pe care şi le-a propus, ''atât de necesare pentru dezvoltarea României'', şi va continua să ia măsuri pentru a oferi românilor o viaţă mai bună."Salut promulgarea bugetului, este un buget construit pentru dezvoltare, care va aduce beneficii tuturor românilor. Aşa cum am mai spus, Guvernul va continua să ia măsurile necesare pentru a oferi românilor o viaţă mai bună. De la acest principiu am pornit construirea bugetului de stat, un buget al investiţiilor şi al dezvoltării. Intrăm în linie dreaptă cu proiectele pe care ni le-am propus, atât de necesare pentru dezvoltarea României. După cum ştiţi, am alocat peste 15 miliarde de lei în plus pentru investiţii faţă de anul trecut, din care şase miliarde de lei pentru infrastructura de transport. Totodată, bugetul pe anul 2019 prevede cea mai mare alocare de fonduri pentru Sănătate din întreaga istorie a României. Anul trecut, am crescut substanţial salariile în Sănătate, anul acesta ne concentrăm atenţia asupra investiţiilor, astfel încât să le oferim românilor acces la servicii de sănătate performante", a spus Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.Ea a adăugat că Educaţia primeşte în acest an 9,9 miliarde de lei, în plus faţă de anul 2018."Investind în copii, investim, de fapt, în viitorul României. Avem bani şi pentru mărirea pensiilor şi salariilor, aşa cum am dovedit că am avut şi anul trecut. Prin modificările pe care Guvernul le-a făcut legii plafoanelor bugetare am asigurat şi creşterea alocaţiilor pentru copii - de la 84 lei la 150 lei, iar în cazul copiilor cu dizabilităţi de la 200 lei la 300 lei. Vom continua prin acest buget să sprijinim mediul de afaceri şi să asigurăm co-finanţarea pentru numeroase proiecte europene", a menţionat ea. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)