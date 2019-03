Andrei Ștefănescu a apelat la Gigi Becali pentru bani. Ce sumă uriașă a primit de la patronul FCSB

09:40

Jurnalistul clujean Dan Porcuțan, în vârstă de 30 de ani, a murit după o banală operație de măsea. Colegii acestuia îi deplâng moartea subită și sunt șocați de veste, cu atât mai mult cu cât nu știau să sufere de vreo afecțiune medicală. Dan Porcuțan a suferit săptămâna trecută o intervenție chirurgicala la o măsea, […]