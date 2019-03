HOROSCOP Echinocțiu de Primăvară: Toate zodiile sunt afectate. Apar schimbări uriașe - Viața amoroasă a FECIOARELOR primește un suflu nou

15:40

Orice Luna plina are o incarcatura energetica aparte, fiind punctul culminant ca intensitate a energiei Lunii prin traseul sau de 28 zile in jurul Pamantului. Insa aceasta Luna plina a echinoctiului, in Balanta la zero grade, are o semnificatie speciala. Fiind in Balanta, este o Luna plina dedicata relatiilor. Esti singur si doresti iubirea ? Lumina Lunii pline iti va aduce focus si claritate ca sa vezi ce anume vrei de la o relatie. Balanta compara, aduce oamenii impreuna, creeaza parteneriate,...