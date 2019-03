Purtătorul de cuvânt al PNL: Unii una spun şi alta votează când sunt cu PSD în coastă

19:10

„O garanţie? Garanţia pot să fiu doar eu, că preşedintele convoacă referendumul. S-a vorbit mult despre referendum şi am spus în mai multe rânduri că lucrurile trebuie evaluate din foarte multe puncte de vedere. De multe ori dorinţa e una şi putinţa e alta. Eu nu am vrut să convoc un referendum ca să ne aflăm în treabă şi să nu participe lumea. Discuţia nu a revenit întâmplător pe referendum. Am primit acum nu multe săptămâni o lege spre promulgare care clarifica anumite aspecte tehnice pentru a...