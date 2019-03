''Veste galbene'' au atacat biroul avocatului general al Regatului Unit, cel care a evaluat acordul de Brexit

19:40

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că în domeniul infrastructurii există "butaforie", arătând că este ciudat că s-a lucrat la o autostradă chiar în timpul protestului din 15 martie."Semnale de alarmă s-au tras nenumărate. Dacă vedem un pic în interiorul ţării sunt atâtea manifestări şi chiar manifestări de stradă, adică demonstraţii organizate de societatea civilă, chiar şi de unele partide, care acuză că foarte multe demersuri sunt greşite, sunt fundamental greşite. Se schimbă legile Justiţiei de nenumărate ori cu scopul evident de a albi dosarele unor persoane cu probleme penale din arcul puterii. Avem nenumărate promisiuni pentru mari măsuri de infrastructură care pur şi simplu nu există. Nu vi s-a părut ciudat, când a fost protestul din 15 cu 15 minute, culmea, atunci s-a lucrat, cică, la nu ştiu ce autostradă, dar după ce s-a terminat protestul s-a terminat şi lucrul autostradă. Deci, o butaforie. În domeniul infrastructurii avem de a face cu o butaforie, adică ne facem că ne facem", a spus Iohannis la dezbaterea "Preşedinte sau cetăţean/ om politic şi societate civilă", organizată în cadrul Festivalului internaţional de film documentar şi drepturile omului de către One World România.El a susţinut că oamenii sunt sideraţi de felul cum se legiferează, dând ca exemplu în acest sens OUG 114/2018."Ordonanţa 114 duce la deraierea unor întregi sectoare vitale pentru economia românească, indiferent dacă un sector sau altul ţi-e simpatic sau antipatic, o economie funcţionează numai cu toate sectoarele, nu unul da, unul ba, unul da, unul ba. Acest fel de a guverna în dispreţul oamenilor, în dispreţul economiei reale nu poate fi nici măcar tolerat, dar păi lăudat!", a punctat preşedintele.Klaus Iohannis a admis că are o parte din vină, dar a subliniat că aceste chestiuni depind de Guvern."Eu am aşa un sentiment extrem de neplăcut de deja-vu. Ştim că lucrurile merg prost, toţi ne spunem că merg prost, vedem că merg prost şi ei se duc la televizor şi ne povestesc că va curge lapte şi miere. Nu vă supăraţi, eu am trăit exact jumătate din viaţa mea într-o perioadă când mi s-a garantat, negru pe alb, că viitorul este de aur. Nu a fost, a fost un viitor negru. L-am schimbat în decembrie '89, fiindcă ne-am săturat. Eu nu mai sunt dispus să văd una şi să aud de la guvernanţi că totul este senzaţional, doar că nu îi înţelegem bine. Adică, alţii sunt vinovaţi, sunt vinovaţi străinii, sunt vinovate concernele multinaţionale, este evident, vinovatul de serviciu - adică eu, eu sunt evident vinovat că nu se fac autostrăzi, că nu se fac spitale, că şcolile au wc-ul în curte şi aşa mai departe. Ok! Partea mea de vină pot să mi-o iau, sunt preşedintele României şi aşa e România, deci am şi eu, cu siguranţă, o parte din vină, dar instrumentul de remediere este clar la Guvern şi nu la preşedinte", a precizat el.Şeful statului a afirmat că toate domeniile merg prost."În toate domeniile suntem minţiţi pe faţă că se face şi nu se face şi, culmea, regulile democraţiei sunt folosite drept scuză pentru lucrurile care nu funcţionează. Regulile sau legile sunt învârtite şi folosite pentru a produce explicaţii, pentru a produce scuze, fie pentru ceva ce se face, de exemplu schimbarea legilor Justiţiei - ei zic 'domne, trebuie să fie mai bine ca să nu fie mai rău; deci le schimbăm pe toate până ni se potrivesc', fie se folosesc regulile democraţiei pentru a scuza tot - 'noi am câştigat alegerile, aşa că, fraţilor, să fiţi voi sănătoşi, noi facem ce vrem'. Asta pentru un neiniţiat sună cumva democratic, dar în realitate nu este. Asta se numeşte dictatura majorităţii. O dictatură a majorităţii poate veni dintr-o democraţie care nu funcţionează bine şi cred că pe aici, undeva, suntem. Deci într-o democraţie nu poţi să spui 'eu fac ce vreau fiindcă am câştigat alegerile'. Trebuie să spui 'eu fac ce pot, fiindcă am câştigat alegerile şi am fost pus să rezolv treburile publice', or aşa ceva de la pesedişti încă nu am auzit. Dacă ar fi să concentrez întreaga evoluţie revoltătoare din ultimii doi ani, aş spune că avem de-a face cu pervertirea statului şi pervertirea regulilor democratice. Asta într-adevăr este foarte grav", a declarat Klaus Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)