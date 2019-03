Pericol de explozie la marginea Bucureștiului! Autoritățile au izolat zona

13:40

Accident grav în zona Pipera din Capitală. A fost implicat un microbuz plin cu pasageri, o dubă și un motocilist. Incidentul a făcut ca traficul este blocat. Ambulanța a sosit rapid la fața locului. Medicii au intervenit pentru stabilizarea unuia dintre răniți. În plus, poliția a securizat și zona. Se circula cu mare greutate. VOM […] The post Accident grav în Pipera. Un microbuz plin cu pasageri, o dubă și un motocilist au creat haos appeared first on Cancan.ro.