Marilena Salan, fosta Miss XXL, a avut peste 150 de kilograme, dar a slăbit mai bine de 30: De ziua mea, la 71 de ani vreau să ajung la 110...

19:40

articolul continua dupa recomandari Săptămână groaznică pentru aceşti nativi. Totul le merge prost Anuntul cu privire la revenirea Spice Girls in turneu a fost postat pe contul de Twitter al trupei britanice. Organizatorii au postat un videoclip si un mesaj care anunta ca prietenia nu se termina niciodata, iar Spice Girls va reveni intr-un turneu "soc" in Marea Britanie. Formatia infiintata in 1994 si care s-a mai reunit pentru scurt timp in anul 2007 (la 6 ani de la momentul in care componentel...