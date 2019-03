SUEDIA - ROMÂNIA // Noi bătăi de cap pentru selecționer: Cristi Ganea, ultimul jucător cu probleme de pe lista lui Cosmin Contra: „Va intra pe mâna medicilor”

19:30

Cristina Neagu (30 de ani), desemnată pentru a patra oară în carieră cea mai bună handbalistă a lumii, a vorbit despre distincția primită, dar și despre modul în care reușește să rămână în vârful handbalului mondial. „Este o încununare a muncii mele. Iată că sacrificiile îşi au şi ele rostul. Am avut un an foarte bun şi sunt foarte mândră de ce am realizat. Fiecare titlu este special în felul lui. ...