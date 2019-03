Un fost şef de stat spune că Dragnea nu va câştiga niciodată alegerile prezidenţiale: E tipul şiretului laş. Are zilele numărate

21:10

„Fiţi sigură că voi face ce trebuie. În politică eu am făcut întotdeauna ce trebuie şi nu întotdeauna ce mi-a plăcut. Am făcut ce am considerat că trebuie să fac. Am făcut şi greşeli, dar am făcut ce am considerat că trebuie să fac”, a afirmat Traian Băsescu, marţi seară, la Realitatea TV. Alegerile europarlamentare vor avea loc pe 26 mai....