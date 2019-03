Carmen Minune a vorbit de nuntă și botez. Peste câteva luni va naște un băiețel

14:10

Un copil de doi ani a murit după ce ar fi căzut de la geamul unei locuințe din Sibiu, de pe strada Vrancei. ISU Sibiu a intervenit la locul accidentului după un apel venit pe numărul de urgență 112. Copilul a fost preluat de către echipajul medical în stop cardio-respirator, cu politraumatisme. Au fost efectuate […] The post Un copil de doi ani din Sibiu a murit după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc appeared first on Cancan.ro.