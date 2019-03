„Am vrut să fac amor cu soția mea, însă ea m-a trimis la psiholog”. Problema ciudată cu care se confruntă unii bărbați

Am 51 de ani iar soția mea are 48 de ani. Până acum un an am avut o viață sexuală foare sănătoasă dar ea a început să aibă simptome puternice de menopauză iar interesul sexual i-a scăzut. A încercat...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3