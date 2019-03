Einstein din Vaslui bulversează mediile academice cu noi teorii: ”Ființa umană s-ar părea că nu…”

16:30

Cetăţeanul moldovean Serghei Gorbunov, condamnat definitiv, în 2011, la 16 ani de detenţie, prin sentința Curții de Apel Alba Iulia, pentru o tâlhărie comisă în Deva, asupra patronului unei case de schimb valutar, a fost, marți, eliberat condiționat. Potrivit reprezentanților Penitenciarului Deva, Serghei Gorbunov a fost eliberat condiționat marți, în baza deciziei Judecătoriei Deva, care […]