Fotbal: Mircea Lucescu şi Ştefan Kovacs, pe lista celor mai buni 50 de antrenori din istorie

05:30

Sportiva Alina Vuc, care a adus României în 2017 prima medalie mondială la lupte feminin, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că îndură durerea în fiecare zi la recuperarea de după operaţia la ligamentul încrucişat anterior al genunchiului drept pentru o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.Accidentată la sfârşitul lui februarie la un antrenament, ea a fost supusă unei intervenţii chirurgicale şi speră să se recupereze în timp pentru a participa la Campionatele Mondiale de lupte din luna septembrie, de la Astana (Kazahstan)."Este o bucurie când reuşeşti să pui piciorul în pământ. Eu am reuşit să îl pun chiar a doua zi după operaţie. Nu există un moment potrivit pentru o accidentare. Cu atât mai puţin pentru un sportiv aflat în cursa pentru Jocurile Olimpice. Dar cu ajutorul doctorului Bogdan Andrei am reuşit să încep deja recuperarea. Cu siguranţă va fi o cursă contracronometru. Dar sub îndrumarea celor mai buni specialişti de la clinica CentroKinetic, sper că voi reuşi să îmi îndeplinesc visul de a câştiga o medalie olimpică. Domnul doctor spune că plâng mult la kinetoterapie, dar când nu plâng de durere, plâng de depresie. Dar trebuie să mă recuperez, am planuri foarte mari anul acesta", a spus ea."Unul dintre cele mai mari regrete e faptul că nu voi putea concura la Campionatele Europene de la Bucureşti. Aşteptam de mult timp acest campionat găzduit de ţara noastră după 40 de ani, dar din păcate nu pot participa. Nu am ce să fac, privesc spre viitor şi mă gândesc la Campionatele Mondiale, competiţie care contează pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Sper să fiu în formă şi să obţin calificarea. Visul meu şi al oricărui sportiv este medalia olimpică, pentru asta mă antrenez şi pentru asta suport durerea în fiecare zi la recuperare. Pentru că din păcate, recuperarea după această operaţie este foarte dureroasă. Am adus României prima medalie mondială la lupte feminin, aşa că îmi doresc să aduc ţării şi prima medalie olimpică la lupte feminin", a adăugat Alina Vuc.Prezent la conferinţa de presă, medicul ortoped de la CentroKinetic, Bogdan Andrei, a afirmat că îşi doreşte ca Alina Vuc să poată reveni la antrenamente încă din luna august."E cea mai gravă operaţie pe care ar putea să o aibă un sportiv, să îţi rupi ligamentul încrucişat anterior. Chiar dacă s-au făcut foarte multe intervenţii chirurgicale, în lume încă nu s-a ajuns la o tehnică unanim acceptată prin care să fim siguri că sportivul va reveni în competiţii. Pentru că sunt mulţi care revin, dar şi mulţi care nu mai reveni niciodată. Noi am făcut tot posibilul pentru Alina Vuc nu numai să revină, ci să se recupereze cât mai repede. Asta înseamnă ca în luna august să poată reveni la antrenamente şi apoi să se lupte pentru calificarea la Jocurile Olimpice", a afirmat Bogdan Andrei."Alina este bine, în afară de faptul că până acum a plâns de vreo 15 ori în clinică. Din păcate, impactul unei asemenea accidentări nu e numai fizic, ci şi un impact psihologic major. Sportivii ştiu foarte bine ce li s-a întâmplat. Operaţia în sine a durat jumătate de oră, asta deşi înainte cu câţiva ani desfăceam şampania când reuşeam o asemenea intervenţie. Acum a ajuns o operaţie relativ uzuală, dar impactul psihic asupra sportivului a rămas acelaşi. Noi încercăm să o ajutăm atât fizic, cât şi psihic să treacă peste această accidentare. Chiar dacă a scăzut timpul operator şi s-au îmbunătăţit tehnicile, perioada de recuperare a crescut. Şi s-a demonstrat că e mult mai sigur ca reintegrarea sportivului să se facă după 9 luni. Dar noi am mai reuşit, şi sperăm să ne iasă şi cu Alina, să se recupereze în 5 luni", a adăugat el.Medicul a explicat că în România se folosesc cele mai bune materiale la ligamentoplastie. În ţara noastră există programul naţional de ligamentoplastie, iar el este foarte bine susţinut de Ministerul Sănătăţii. În sensul că operaţia nu costă nimic. Se aduc în România cele mai bune implanturi din lume, iar aceste şuruburi şi grefe sunt primite de la statul român. Dacă sportivul nu este asigurat, însă, operaţiile sunt foarte scumpe. Ea ajunge la 3-4.000 de euro dacă nu eşti asigurat, dar, de exemplu în Germania se ridică aproape la 15.000 de euro", a menţionat medicul de la clinica unde în trecut s-au tratat pentru afecţiuni asemănătoare sportivi precum Alexandru Măţel, Jean-Philippe Mendy (ambii fotbalişti), Viorel Lucaci, Florin Vlaicu, Sosefo Sakalia, Robert Dascălu (toţi rugby), Mihai Nistor (box), Ionuţ Atodiresei (K1), Camil Moldoveanu (Ju-Jitsu).Vlad Gican, medic chirurg ortoped, a declarat la rândul său că simte presiunea având în vedere că Alina Vuc este una dintre sportivele cu cele mai mari şanse de a aduce României o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "După operaţie urmează în general o perioadă de 4-5 luni în care ea va lucra intensiv, atât fizio, cât şi kinetoterapie. Depinde foarte mult şi de ea, trebuie să muncească mult. O să plângă din ce în ce mai rar, pentru că la început e mai greu. Dar o să se recupereze, e o sportivă de performanţă. Noi ne-am făcut partea chirurgicală, acum trebuie să se lupte ea cu recuperatorii, ca să le spun aşa. Suntem şi noi stresaţi, pentru că ne dorim să iasă totul bine, iar ea să ajungă la Jocurile Olimpice. Adică mai întâi să se califice, iar apoi să câştige o medalie olimpică. Şi să ne-o aducă şi nouă, să vedem şi noi cum arată o medalie olimpică", a explicat Gican.