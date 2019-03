Mario Fresh a fost eliminat de la Exatlon! Nu și-a putut stăpâni lacrimile: “Nu mai am cuvinte, nu pot vorbi“

16:40

Medicii au confirmat un nou deces cauzat de gripă, fiind vorba de un bărbat de 81 de ani din Caraş-Severin. Cu acesta, numărul total al deceselor cauzate de virusul gripal în acest sezon ajunge la 178. Centrul Naţional pentru Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunţă că a fost confirmat un nou deces cauzat […] The post Medicii au confirmat un nou deces cauzat de gripă, fiind vorba de un bărbat din Caraş-Severin appeared first on Cancan.ro.