Iohannis acuză guvernul de “GOLĂNEALĂ”: Ne iau de proşti

Daca pe vremuri se spunea ca norocul este dat ori favorizat de zei, in ziua de azi acesta este generat de aparatele menite sa ne creeze iluzia unui castig si de alte jocuri specifice cazinourilor. InsaDe altfel, primul joc de noroc a avut loc intre Zeus, Poseidon si Hades, care si-au impartit lumea la zaruri. Jocurile de noroc in Antichitate Istoria ne arata ca jocurile de noroc nu sunt o inventie a omului modern, existand dovezi certe ca acestea erau practicate in cadrul marilor civilizatii antice. De exemplu, in China, Egipt sau Imperiul Roman membrii claselor sociale superioare aveau printre pasiuni si jocurile de zaruri sau pariuri sportive. Cele mai vechi zaruri descoperite au fost realizate in urma cu 4000 de ani, din oase. In Egipt s-au gasit zaruri din fildes, care dateaza din anul 1500 iHr. In anul 1200 iHr, zarurile erau interzise la greci. Totodata, se presupune ca Marele Zid Chinezesc ar fi fost construit din banii obtinuti de imparatul Kendo in urma organizarii unei loterii, precursoarea cunoscutului joc de Bingo. Poate mai mult decat alte generatii, romanii au lasat mai multe texte referitoare la pasiunile oamenilor din acele timpuri pentru jocurile de noroc. Se spune chiar ca unul dintre impatimitii jocului de zaruri din Antichitate a fost imparatul roman Claudius, care si-a construit caleasca in asa fel incat sa aiba loc pentru hobby-ul sau. Originea jocului de carti este disputata intre Tibet, India si China, iar acest joc ar fi patruns in Europa la sfarsitul secolului al XIV-lea, fiind adus de arabi sau de marinarii italieni. Prima atestare scrisa a jocului de carti a fost facuta de cronicarul Italian Niccolo de Coveluzzo, care a notat ca a jucat in orasul sau natal, Viterbo, in anul 1379. Mai aproape de zilele noastre Cuvantul “cazinou” provine din limba italiana si inseamna imobil de dimensiuni reduse (casini), unde se intalnesc oamenii bogati. Desi originea exacta a jocurilor de noroc nu este cunoscuta, intr-o masura mai mare sau mai mica, acestea erau practicate de catre toate civilizatiile. Un exemplu foarte bun este si jocul Mahjong, care se practica in China in urma cu peste 2.500 de ani, iar astazi este cunoscut in intreaga lume. Primul cazinou oficial si-a deschis portile in Venetia, in anul 1626, desi unii ar sustine ca primul cazinou legal a aparut in anul 1765, in statiunea Balden din Elvetia. Adevaratul boom al jocurilor de noroc s-a produs in America, cand in secolul al XIX-lea au aparut celebrele saloane americane, numite “saloons”. Tot atunci au aparut si primele masini de tip slot. De atunci, cazinourile au luat o amploare uriasa, fiind un fenoment legat de cresterea veniturilor, dezvoltarea societatii si cautarea de noi metode de ocupare a timpului liber. In prezent, exista cazinouri renumite in intreaga lume, astfel ca impatimpitii jocurilor de noroc isi pot desfasura hobby-ul oriunde isi doresc. Istoria jocurilor de noroc in Romania Poate ca ai crede ca jocurile de noroc nu au o istorie si la noi, insa aceasta traditie este certificata in Codul Calimachi inca din secolul al XIX-lea, iar in Romania au existat cazinouri inca de la inceputul secolului XX si au functionat si in perioada comunista. Dezvoltarea acestora in adevaratul sens al cuvantului in Romania a inceput abia dupa anul 1992, cand au aparut investitorii straini. Potrivit romaniamare.info, in anul 1997, in tara noastra functionau 57 de cazinouri, dintre care 17 erau in Bucuresti. Raportat la numarul de locuitori de la acea vreme, Bucurestiul era al treilea oras al jocurilor de noroc, dupa Las Vegas si Monte Carlo. Jocurile de noroc in zilele noastre Asa cum spuneam in deschiderea acetui articol, jocurile de noroc cunosc o perioada cu adevarat infloritoare, iar odata cu dezvoltarea societatii si cresterea apetitului oamenilor pentru castiguri usor obtinute, pe langa cazinourile clasice au aparut si cazinourile online. Astfel, impatimitii jocurilor de noroc au la dispozitie o gama variata de jocuri, cele mai multe dintre ele fiind la un click distanta. Zeci de milioane de oameni acceseza site-urile si aplicatiile cazinourilor online in incercarea de a-si mari considerabil banii pariati. La nivel mondial, veniturile generate din jocurile de noroc sunt de ordinul zecilor de miliarde de dolari, tranzactiile fiind tot mai mari si mai complexe. Indiferent daca esti un impatimit al acestor jocuri sau iti incerci norocul ocazional, este recomandat sa joci responsabil si sa nu investesti mai mult decat iti permiti, altfel exista un risc destul de mare ca mirajul acestor jocuri sa iti creeze dependenta. Ce profituri genereaza apetitul oamenilor pentru jocurile de noroc Daca ar fi sa facem un clasament la nivel de tara, probabill ca profiturile vor fi foarte mari, insa, pentru a avea o perspectiva asupra acestui domeniu care este intr-o continua crestere datorita cererii, am facut un raport pentru trei dintre cazinourile cunoscute din Bucuresti. Cifra de afaceri Profit net 1. MAX BET Date colectate pentru MAX BET Bucuresti MAX BET este unul dintre cele mai cunoscute lanturi de cazinouri si case de pariuri sportive din Romania, avand o vechime de 17 ani pe piata. Anul 2017 a fost unul bun pentru jocurile de noroc, cifra de afaceri atingand o valoare de 371 de milioane RON, inregistrand o crestere de 15% fata de anul anterior, cand cifra de afaceri a fost de 321 de milioane RON. Profitul net in anul 2017 a fost de 66 de milioane RON, inregistrand o crestere de 4% fata de anul anterior (63.577.023 milioane RON). Ratia dintre profitul net si cifra de afaceri in 2017 a fost de 17,9%, fiind mai mica fata de anul anterior, cand aceasta a fost de 19,8%. Desigur, avand o vechime foarte mare pe piata, numarul angajatilor a ajuns la 1.149. 2. SUPERBET BETTING & GAMING Date colectate pentru SUPERBET BETTING & GAMING Bucuresti SUPERBET BETTING & GAMING este un lant de case de pariuri si cazinouri care s-a facut remarcat pe piata jocurilor de noroc din Romania, acesta avand insa o vechime mai mica, de doar 4 ani. Anul 2017 a fost unul bun si pentru SUPERBET BETTING, cifra de afaceri atingand o valoare de 273 de milioane RON, inregistrand o crestere de 32% fata de anul anterior, cand aceasta a fost de 207 milioane RON. Profitul net in 2017 a atins o valoare de 47 de milioane RON, inregistrand o crestere de 74% fata de anul anterior, cand valoarea a fost de 27 de milioane RON. In ceea ce priveste ratia dintre profitul net si cifra de afaceri in 2017, aceasta a atins un procentaj de 17,3%, spre deosebire de anul 2016, cand a atins procentul de 13,1%. In ceea ce priveste numarul de angajati, spre deosebire de MAX BET, SUPERBET BETTING & GAMING numarul lor a ajuns la 2.314. 3. HATTRICK BET Date colectate pentru HATRICK BET Bucuresti HATTRICK BET, avand ca marci inregistrate salile sub numele de CASA PARIURILOR, CASA P si PASIONAT DE PARIURI? TE ASTEPTAM LA ELE ACASA!, este un alt lant cunoscut de impatimitii jocurilor de noroc, care vor sa isi mareasca considerabil castigurile mizand pe sume diferite de bani. La fel ca SUPERBET BETTING & GAMING, HATTRICK are o vechime de 4 ani pe piata din Romania, avand un total de angajati de 1.804. Cifra de afaceri este una profitabila raportata la vechime, aceasta atingand in anul 2017 o valoare de 186 de milioane RON, inregistrand o crestere de 67% fata de anul anterior (111 milioane de RON). Profitul net a atins in 2017 aproape 8 milioane de RON, avand o crestere de 474% fata de anul 2016, cand a inregistrat o pierdere de 2 milioane de RON. In ceea ce priveste marja profitului, aceasta a atins un procentaj de 4,3%, considerabil mai mare fata de anul precedent, cand a atins un procentaj de -1,9%. Te-ar putea interesa si articolul: Fumatul - un viciu care ucide, dar incasari uriase pentru producatorii de tutun! Te-ar putea interesa si articolul: Fumatul - un viciu care ucide, dar incasari uriase pentru producatorii de tutun! 

Surse: Wikipedia.org si gambling.net Autor: RisCo