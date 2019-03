Kasîm-Jomart Tokaev a depus jurământul şi a fost învestit preşedinte al Kazahstanului

08:10

Filmul "Moromeţii 2", de Stere Gulea, a fost marele câştigător al Galei Premiilor Gopo, care a avut loc, marţi seară, la Teatrul Naţional Bucureşti, producţia adjudecându-şi opt distincţii."Mulţumesc foarte mult tuturor, şi celor care au votat filmul ăsta, şi celor care nu l-au votat. E o competiţie şi, în ultimă instanţă, nu trebuie să ne supărăm. Dacă pierdem ne bucurăm, mai tăcut, când câştigăm realmente le mulţumesc tuturor celor care au contribuit celor care au contribuit la realizarea acestui film. (...) Trebuie să mulţumesc Luminiţei Gheorghiu, lui Victor Rebengiuc, lui Mitică Popescu, lui Horaţiu Mălăele şi celorlalţi care m-au ajutat să facem cei doi 'Moromeţi'. Multă sănătate!", a spus Stere Gulea, la primirea premiului.Producătorul Tudor Giurgiu a dorit să le mulţumească celor care l-au format, precizând că pentru el adevărata şcoală nu a fost în special cea făcută în facultate, ci cea pe care a primit-o pe platourile de filmare."Aş vrea să vă spun că la filmul ăsta a fost un singur moment cu adevărat complicat, atunci când, înainte de filmare, domnul Rebengiuc ne-a anunţat că nu mai poate să mai joace în film. Aş vrea să-i mulţumesc pentru tot ce a făcut în prima parte şi pentru tot ce va mai face de acum încolo în carieră şi lui Horaţiu Mălăele, pentru că a făcut un rol extraordinar", a afirmat Tudor Giurgiu.El a încheiat spunând că, în România, cinematografele continuă să se închidă, iar filmele trăiesc doar cu ajutorul pe care-l primesc de la cei care primesc peliculele în multiplex-uri."Mi-am dat seama că în Bucureşti, în ultimii ani, s-au făcut teatre. E o mare pasiune şi preocupare din partea tuturor edililor, primarilor, de atunci, de acum, din viitor, să facă teatre. Cinematografele s-au închis, au dispărut şi trăim cu filmele ăstea, 'Moromeţii' e unul din ele, datorită celor care au multiplex-uri şi care, din fericire, ne iau filmele şi ne ajută. M-aş bucura să avem săli, să ne arătăm filmele, dar pentru asta cred că trebuie noi să ne ajutăm. O să putem să mergem şi la vot, dar nu ştiu cât de multe lucruri se vor schimba, pentru că în toţi anii trecuţi am avut varii guvernări dar am ajuns tot aşa, chinuiţi, fără săli şi arătându-ne filmele prin săli de sport, cum am păţit la Alexandria sau în alte locuri. Nu mai staţi pe gânduri şi faceţi ceva cu toţii, pentru că e important să ne salvăm sălile alea, câte mai avem, şi să luptăm pentru asta", a mai spus Tudor Giurgiu.Directorul de imagine, Vivi Drăgan Vasile, a primit, pentru imaginea filmului "Moromeţii 2", premiul Romanian Society Of Cinematographers (RSC).Aceeaşi peliculă a câştigat şi Premiul Publicului, pentru filmul românesc cu cel mai mare succes la box office în 2018 - 192.122 de spectatori şi încasări de 3.774.261,31 lei.Evenimentul de la Teatrul Naţional Bucureşti a fost prezentat de actorul Alexandru Bogdan şi a cuprins şi o serie de clipuri video care au parodiat momentul 10 august 2018."Un documentar original, marca Gopo, în onoarea zilei de 10 august. (...) Ca să nu mai repetăm 10 august poate ar fi mai bine să ieşim şi să votăm", a spus actorul, la finalul clipurilor.Artiştii români din lumea filmului care au murit au fost omagiaţi, în cadrul unui moment artistic dedicat lor.De asemenea, la Premiile Gopo au fost acordate şi distincţii onorifice.Regizorul şi producătorul Dan Chişu a primit Premiul Special pentru susţinerea şi încurajarea producţiei de film independent din România, iar maestrului de lumini Ion Nica i-a fost înmânat premiul special al galei.Actorului Constantin Dinulescu i-a fost acordat Premiul pentru întreaga activitate. Artistului, care în ziua galei a împlinit vârsta de 86 de ani, i-a fost adus şi un tort, iar publicul i-a cântat "La mulţi ani!"."Cu mulţi ani în urmă, la 18 ani, am avut cutezanţa să mă înscriu într-o competiţie uriaşă, într-un maraton al profesiei noastre, pe care l-am parcurs în 68 de ani, zi de zi, cu pasiune, cu credinţă şi cu respect pentru publicul din sală. Şi, cum anii au trecut, paşii au început să devină mai şovăielnici, şi în clipa aia a apărut acest omuleţ care mi-a întins un pocal cu apă rece şi limpede de izvor. O adâncă reverenţă în faţa celor care au făcut ca omuleţul să ajungă şi la mine şi pot să vă mărturisesc că în lumea noastră, a actorilor, cei bătrâni au o vorbă care s-a verificat în timp şi şi-a dovedit adevărul: 'Noi, actorii, trăim cât trăieşte generaţia noastră' şi pentru asta vreau să vă urez mulţi ani de aici înainte, sănătoşi, viguroşi şi la pungă groşi", a spus Constantin Dinulescu.Premiul pentru întreaga carieră i-a fost acordat actriţei Ileana Stana Ionescu, trofeul fiindu-i înmânat de actriţa Monica Davidescu."E foarte greu să accept premiul ăsta după o viaţă întreagă de premii, fiindcă eu am fost un copil premiant, din clasa I primară am avut premiu, şi am primit premii, premii. Dar uite că acest premiu valorează mai mult decât tot ce am avut o viaţă întreagă şi vă mulţumesc din toată inima. N-am cuvinte să vă exprim exact ce simt. Sunt atât de mândră şi atât de copleşită de această premiere încât aş face orice pe lume ca să fiţi şi voi fericiţi, să simţiţi măcar un pic din bucuria mea. Vă mulţumesc din toată inima", a declarat Ileana Stana Ionescu pe scenă.Printre cei care au urcat pe scenă pentru a înmâna statuetele Gopo, create de artistul Adrian Ilfoveanu, s-au aflat Tora Vasilescu, Valentin Teodosiu, Emilia Popescu, Carmen Tănase, Alexandru Bindea, Ileana Popovici, Victoria Răileanu, Istvan Teglaş, Bogdan Ficeac.Premiile acordate în cadrul galei Premiilor Gopo 2019, în urma votului a aproximativ 600 de membri activi din industria cinematografică, sunt:* Premiul pentru cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură: Dana Roşeanu, Iulia Roşeanu şi Domnica Bodogan, pentru filmul "Moromeţii 2" de Stere Gulea* Premiul pentru cele mai bune decoruri: Cristian Niculescu pentru filmul "Moromeţii 2" de Stere Gulea* Premiul pentru cel mai bun sunet: Dana Bunescu, Cristinel Şirli, Constantin Fleancu pentru filmul "Moromeţii 2" de Stere Gulea* Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: "Cadoul de Crăciun", regia Bogdan Mureşanu* Premiul "Tânără speranţă": Iosif Paştina pentru rolul Niculae din filmul "Moromeţii 2" de Stere Gulea* Premiul pentru cele mai bune costume: Dana Păpăruz pentru filmul "Moromeţii 2" de Stere Gulea* Premiul pentru cel mai bun film de debut: "Soldaţii. Poveste din Ferentari", regia Ivana Mladenovic* Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar: Iulia Lumânare pentru rolul Cristina din filmul "Pororoca"* Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar: Alexandru Dabija pentru rolul Movilă din filmul "Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari"* Premiul pentru cel mai bun montaj: Dana Bunescu, Alexandra Gulea pentru filmul "Moromeţii 2" de Stere Gulea* Premiul pentru cel mai bun film documentar: "Caisă", regia Alexandru Mavrodineanu, producători Tudor Giurgiu, Alexandru Mavrodineanu (Hai-Hui Entertainment, Almafilm)* Premiul pentru cel mai bun film european: "The Killing of a Sacred Deer" / "Uciderea cerbului sacru", regia Yorgos Lanthimos (Marea Britanie, SUA, Irlanda)* Premiul pentru cea mai bună muzică originală: Massimiliano Nardulli pentru filmul "Charleston"* Premiul pentru cea mai bună imagine: Vivi Drăgan Vasile pentru filmul "Moromeţii 2"* Premiul pentru cel mai bun scenariu: Radu Jude pentru filmul "Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari"* Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal: Cosmina Stratan pentru rolul Irina din filmul "Dragoste 1. Câine"* Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal: Bogdan Dumitrache pentru rolul Tudor din filmul "Pororoca"* Premiul pentru cel mai bun regizor: Constantin Popescu pentru filmul "Pororoca"* Premiul pentru cel mai bun film: "Moromeţii", regia Stere Gulea.Premiul Romanian Society Of Cinematographers i-a fost acordat lui Vivi Drăgan Vasile, pentru imaginea filmului "Moromeţii 2".