El a fost primul soț al Andreei Marin! Au divorțat după 3 ani

23:30

În această seară a avut loc gala Premiilor Gopo 2019 și zeci de actori, dar și vedete din showbizul românesc au pășit pe covorul roșu întins pentru acest fericit eveniment. “Moromeţii 2”, în regia lui Stere Gulea, a obținut trofeul pentru cel mai bun film de lungmetraj, iar actrița Ileana Stana Ionescu, în vârstă de 82 de ani, a […] The post Premiile Gopo 2019. Lista câștigătorilor: Ileana Stana Ionescu, premiul pentru întreaga carieră appeared first on Cancan.ro.