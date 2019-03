CRIMĂ ODIOASĂ ÎN PRAHOVA. ȘI-A ÎNJUNGHIAT TATĂL ȘI APOI S-A AUTORECLAMAT LA POLIȚIE

08:10

Cursul valutar comunicat de Banca Națională a României (BNR), în data de 20 martie 2019, îi va îngrijora pe români, deoarece atât moneda euro, cât și a dolarului, a crescut din nou. Astăzi, un euro valorează 4.7622 lei, în creștere față de ieri, când valoarea unei monede atingea 4.7564 lei. Dolarul crește și el, de […] The post Curs valutar 20 martie 2019. Dezastru în România: Euro a crescut din nou appeared first on Cancan.ro.