O femeie din Satu Mare a rămas însărcinată la 61 de ani. Acasă mai are 14 copii

09:40

O clădire de birouri, aparținând unei importante firme de arhitectură cu sediul central la New York, a fost inspirată din celebra sculptură a lui Constantin Brâncuși, „Coloana infinitului”, după cum precizează publicația online de arhitectură archdaily.com. SOHO Gubei Office Tower are 38 de etaje, din care 12 găzduiesc spații comerciale. Ultimul etaj are un restaurant în […] Post-ul O clădire din Shanghai, inspirată din „Coloana infinitului” a lui Brâncuși apare prima dată în Libertatea.ro.