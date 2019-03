ŞTIRILE AMIEZII - ECONOMIC - 20 MARTIE

11:50

Actriţa Christy Romano este cunoscută pentru prestaţiile din numeroase pelicule şi seriale, mai ales pentru rolurile din seriile animate care au adus-o în atenţia publicului şi de asemenea, pentru cariera de cântăreaţă.Christy Carlson Romano s-a născut la 20 martie 1984, la Milford, Connecticut, SUA. În anul 1998, şi-a făcut debutul pe Broadway în muzicalul "Parade" semnat de Alfred Uhry şi Jason Robert Brown, în rolul lui Mary Phagan.Patru ani mai târziu a apărut în trei proiecte Disney Channel simultan: în sitcom-ul "Even Stevens", în filmul "Cadet Kelly", unde a avut un rol principal şi în care a jucat alături de actriţa Hilary Duff; seria animată "Kim Possible", unde şi-am împrumutat vocea unuia dintre personaje, potrivit informationcradle.com.În anul 2004, a interpretat-o pe Belle în producţia "Beauty and the beast" pe Broadway.În perioada care a urmat a semnat un contract cu casa de discuri Atlantic Records, contract care nu a mai putut fi onorat deoarece preşedintele şi directorul executiv al casei de discuri de atunci, Jason Flom, a fost concediat. A continuat totuşi să scrie muzică alături de compozitoarea Kara DioGuardi, iar piesele sale s-au regăsit într-o serie de filme. A jucat în numeroase producţii pe Broadway iar datorită rolurilor pe care le-a interpretat a reuşit să cucerească numeroşi fani.De asemenea, vocea sa s-a regăsit pe o serie de audiobook-uri, printre care amintim: "Pop Princess" de Rachel Cohn, trilogia "The Unbecoming of Mara Dyer" de Michelle Hodkin, "Beautiful Blue World" de Suzanne LaFleur, "To Catch A Killer" de Sheryl Scarborough, "Futuristic Violence and Fancy Suits" de David Wong, "Kaledoscope Hearts" de Claire Contreras şi "Adventures of Owl Series" de Kristi Charish, potrivit informationcradle.com. În anul 2006, şi-a publicat propriul roman intitulat "Grace's Turn".Este căsătorită cu producătorul Brendan Rooney şi au doi copii. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Horia Plugaru, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Christy Carlson Romano / Facebook