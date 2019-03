Şofer beat, împuşcat de poliţiştii din Craiova după un conflict în trafic

09:50

Olivia Steer este împotriva medicamentelor și intervențiilor chirurgicale, vedeta consideră că orice boală se poate vindeca cu plante medicinale, curățarea organismului și alimente preparate bio. Puțină lume cunoaște motivul pentru care fosta prezentatoare tv militează împotriva vaccinurilor, a mamografiilor, a chimioterapiei. În urmă cu 9 ani, Olivia Steer a trăit drama vieții sale. Sora ei, […] Durere mare pentru Olivia Steer și pentru Andi Moisescu: „A murit când Alex, fiul ei, avea cinci ani"