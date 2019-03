Când se schimbă ora. Miercuri, 20 martie, este echinocțiul de primăvară.

10:50

Jaf armat la o bijuterie din Zalău. Doi bărbaţi cu cagule pe faţă au luat cu asalt magazinul, chiar aproape de ora închiderii. Unul dintre atacatori a sărit peste vitrină şi a ameninţat casiera cu un pistol, in timp ce al doilea a luat toate bijuteriile pe care le-a gasit şi le-a bagat într-o geantă […] The post Jaf armat în România! Doi bărbați au furat toate bijuteriile dintr-un magazin, amenințând cu pistolul! appeared first on Cancan.ro.