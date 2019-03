Răsturnare de situația în cazul morții lui Liviu Badea! Cum s-a întâmplat tragedia în care e pierit soțul cântăreței Liliana Savu Badea

12:40

Paul Surugiu-Fuego revine pe scena Sălii Palatului din București, cu un super concert – „LIVE LA SALA PALATULUI". Spectacolul, care va avea loc pe data de 15 noiembrie 2019, se anunță a fi unul grandios, o desfășurare de forțe, un maraton de peste trei ore, cu invitați speciali și o mulțime de surprize inedite.