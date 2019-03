Patron român care caută angajaţi, CU DISPERARE : “Nu vrem decât ajutoare sociale”

16:50

Ne-am obisnuit sa spunem ca lucrurile se inrautatesc, ne plangem ca traim vremuri dure si nesigure, insa adevarul este altul. Romantam trecutul si uitam sa ne aducem aminte de lucrurile rele si greutatile indurate de generatiile dinaintea noastra.Pai numai daca ne gandim cum spalau femeile rufele in apa inghetata de la rau si cum faceau rani la maini frecandu-le cu sapun, ne dam seama cat de mult s-au schimbat lucrurile in bine. Acum ganditi-va pentru o clipa cand a fost ultima data cand ati spalat voi cu mana vreo haina si bucurati-va ca traiti in acest secol.Astazi, masinile de spalat nu mai sunt un obiect de lux, iar sapunul de casa cu miros greoi a fost inlocuit cu detergenti de rufe care miros exact asa cum vrem noi. Daca ne trezim intr-o zi ca vrem ca hainele noastre sa aiba miros de lavanda, cumparam detergenti cu parfum de lavanda. Daca vrem levantica, putem sta linistiti, producatorii de detergenti ne vor indeplini dorinta. Viata e mai frumoasa cand miroase bine, nu-i asa? In zilele noastre, fiecare poate avea mirosul pe care si-l doreste. Consumatorii primesc la comanda miros de lamaita, levantica, lacramioara sau orice alt miros vor ei, iar producatorii primesc la schimb mirosul fascinant al banilor. Toata lumea primeste ce-si doreste si afacerile cu detergenti merg inainte. Totul e bine cand se termina cu bine!Pentru cei interesati sa afle cat de bine le merge companiilor producatoare de detergenti, am pregatit graficele de mai jos cu situatia financiara (cifra de afaceri si profit) a celor mai mari companii din acest domeniu prezente in Romania. În 2017, primii 3 mari jucatori de pe piata de profil din tara noastra aveau impreuna afaceri de aproape 3 miliarde de RON, in crestere fata de anii anteriori. #1 Procter & Gamble (P&G) Grupul american P&G este unul dintre cei mai importanti producatori de bunuri de larg consum nealimentare la nivel mondial. Pe langa detergenti, P&G produce cosmetice, baterii, produse de uz cosmetic (de exemplu epilatoare), dar si alte produse de igiena (sampoane si produse de ingrijirea parului, periute si pasta de dinti, scutece pentru bebelusi, produse de igiena intima pentru femei etc).In Romania, compania P&G este prezenta din 1992, cand a cumparat fabrica de detregenti si inalbitori din Timisoara. Prima marca de detergenti produsa a fost in 1996 si era Tide pentru spalare manuala. De-a lungul timpului, productia s-a diversificat si au aparut si marcile Ariel, Bonux, inalbitorul Ace si detergentul de vase Fairy. In 2014 fabrica de detergenti de la Timisoara a fost vanduta catre compania germana Dalli Group care a continuat sa fabrice detergenti pentru P&G pana in 2016. Astazi, afacerile cu detergenti ale P&G in Romania se limiteaza doar la distribuirea produselor marca P&G fabricate in alte tari. Chiar si asa, incasarile pe divizia de detergenti in Romania au fost multumitoare pentru gigantul american, vanzarile inregistrate in 2017 fiind de peste 1,4 miliarde de RON, in crestere cu 5,4% fata de anul anterior.Profitul a crescut si el cu 10,5% fata de 2016, ajungand la o suma de 21 de milioane de RON, ceea ce nu este deloc rau. #2 UNILEVER Marele rival al P&G este compania anglo-olandeza Unilever care este una dintre cele mai importante companii de bunuri de larg consum din lume, producand si distribuind aproximativ 400 de marci de produse in peste 190 de tari. In ceea ce priveste divizia de detergenti, Unilever este prezent in Romania prin marca DERO, compania preluand brandul romanesc in 1995 cand a achizitionat fabrica de detergenti de la Ploiesti. Alte produse detergenti marca Unilever distribuite in Romania sunt OMO si Coccolino.Din productia si distributia de detergenti Unilever a inregistrat in 2017 incasari de 898 milioane de RON, o cifra cu 3,5% mai mare fata de anul precedent.In timp ce vanzarile au crescut, profitul a cunoscut o scadere in ultimii ani, ajungand in 2017 la o valoare de 16,3 milioane de RON, cu 4% mai mica decat anul anterior și cu 28,5% mai mica fata de 2015. #3 Reckitt Benckiser (RB) RB este unul dintre cei mai mari producatori de produse de bunuri de larg consum din lume. Produsele din portofoliul companiei britanice sunt impartite intr-o divizie de sanatate (Strepsils, Nurofen, Gaviscon, Durex, etc) si o divizie de igiena si ingrijirea casei (detergenti Vanish, Finish, Calgon si produse de curatire Cilit Bang). Marcile companiei se comercializeaza in aproape 200 de tari de pe tot globul, grupul fiind prezent si in Romania inca din 2002.Pe divizia de detergent, RB este al treilea cel mai mare jucator de pe piata de profil din tara noastra, din punct de vedere al incasarilor din 2017. Astfel RB a avut vanzari in valoare de 456 milioane de RON, cu 12% mai mult fata de anul precedent.In ceea ce priveste profitul, RB a continuat in 2017 trendul descendent, inregistrand o scadere de 11,1% fata de anul anterior si o scadere de 15,7% fata de 2015. Ca si valoare, in 2017 profitul RB a fost de 16 milioane de RON.Industria detergentilor este una dintre cele mai poluante si mai daunatoare mediului inconjurator. Compusii chimici prezenti in detergentii pe care oamenii ii folosesc la scara mondiala ajung in sol si panza freatica a pamantului, dar si in mediile acvatice, distrugand intregi ecosisteme de plante si animale. Si cum asta n-ar fi suficient, substantele toxice din detergenti, o data deversate, ajung si in terenurile agricole intrand in componenta legumelor si fructelor pe care oamenii le consuma.Avand in vedere aceste efecte devastatoare asupra mediului si discutiile din ce in ce mai intense despre sustenabilitate, marile companii din aceasta industrie au inceput (sau cel putin asa sustin) sa investeasca sume importante de bani pentru dezvoltarea de tehnologii care ar putea reduce impactul negativ pe care-l are fabricarea detergentilor asupra mediului inconjurator.Obiectivele acestor companii privind sustenabilitatea ar trebui sa includa, printre altele, inlocuirea materialelor folosite la producerea detergentilor cu altele mai putin daunatoare, reducerea ambalajelor si schimbarea modului de eliminare a deseurilor. Si cum cererea de detergent si produse de curatire nu va scadea in urmatorii ani, o astfel de abordare eco-friendly este mai mult decat necesara.