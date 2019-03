Ministerul Sănătăţii face lumină în scandalul legalizării CANABISULUI în scop medicinal/ Reacţia medicului Bacalbaşa

17:20

Poliţiştii din judeţul Neamţ au anunţat, miercuri, că sesizarea a venit în 18 martie, din partea tatălui femeii. Astfel, poliţiştii din Gârcina au fost sesizaţi de către un bărbat de 51 de ani că, în 15 martie, fiica sa, Elena Antineea Amariei, de 25 ani, a plecat de acasă împreună cu nepoata sa, în vârstă de un an, fără a mai reveni. Femeia are o înălţime de 1,65 m, cântăreşte 60 de kilograme, are părul castaniu lung şi drept şi ochi căprui. Poliţiştii au făcut verificări în localitatea Gârcina...