Ciamba: UE trebuie să aibă norme şi instrumente clare pentru identificarea celor din spatele atacurilor cibernetice

Partidul la putere în Ungaria, Fidesz, a fost suspendat din formaţiunea paneuropeană de centru-dreapta Partidul Popular European (PPE) pe termen nelimitat, a anunţat miercuri pe Twitter preşedintele PPE, Joseph Daul, relatează Reuters şi dpa.Decizia, adoptată în urma unui vot al delegaţilor din partidele membre PPE reuniţi la Bruxelles, a fost luată după mai multe apeluri ca partidul premierului ungar Viktor Orban să fie supus unor măsuri disciplinare pentru încălcarea principiilor statului de drept."Suspendarea presupune: nu poate participa la nicio reuniune a partidului; nu are drept de vot; nu are drept de a propune candidaţi pentru posturi", a precizat Joseph Daul în postarea pe Twitter. #Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today's vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:No attendance at any party meetingNo voting rightsNo right to propose candidates for posts— Joseph Daul (@JosephDaul) March 20, 2019Potrivit sursei citate, decizia de suspendare a Fidesz din PPE s-a luat cu 190 de voturi pentru şi trei împotrivă.AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Sorin Popescu, editor online: Ady Ivaşcu)