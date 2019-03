Aurelian Temişan, mesaj dur după finala Premiilor Gopo. „Mă oripilează, am trăit un moment ruşinos”

Aurelian Temișan a avut prima reacție după finala Premiilor Gopo și momentul care i-a șocat pe cei prezenți la eveniment. Organizatorii au invitat pe scenă o trupă care a cântat manele. Artistul a postat un mesaj dur pe contul de socializare. „În seara asta am trăit un moment rușinos. Eram în fața televizorului, dar tot rușine am simțit. […] Post-ul Aurelian Temişan, mesaj dur după finala Premiilor Gopo. „Mă oripilează, am trăit un moment ruşinos” apare prima dată în Libertatea.ro.

