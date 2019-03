Ruby, prima reacție după ce s-a spus că s-a despărțit de iubitul ei: „Defectul nostru comun este că suntem imaturi”

20:10

Bărbatul suspectat că a ameninţat cu bătaia casiera unei agenții de pariuri din Târgu-Jiu și a furat 17.500 de lei a fost prins. Polițiștii l-au identificat miercuri seara. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 22 de ani, din Târgu-Jiu, transmite corespondentul Mediafax. Tânărul în vârstă de 22 de ani bănuit de tâlhărie calificată