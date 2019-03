Amenzile de circulaţie vor putea fi contestate la judecătoria unde contravenientul are domiciliul, şi nu unde s-a constatat fapta. Proiect PSD depus în Parlament

14:00

Nicu Maharu a murit joi dimineață, după ce în ultimul an s-a luptat cu o boală cruntă. În urmă cu un an, unul dintre cei mai cunoscut interlopi din România a aflat că are cancer, iar de atunci a început calvarul. Fiul lui Nicu Maharu a anunțat pe contul de socializare, când va fi înmormântat […] Post-ul Când va fi înmormântat Nicu Maharu. Anunțul făcut de fiul său apare prima dată în Libertatea.ro.