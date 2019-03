Mihai Leu continuă și în 2019 Campionatul Național de Super Rally, cu locații noi

08:40

Nicu Maharu a aflat, în urmă cu doi ani, că suferă de o boală gravă, care, în cele din urmă, l-a măcinat ușor, ușor. În februarie, familia a realizat că bărbatul nu mai are nicio șansă de supraviețuire și a chemat un preot. ”Am avut o cădere în urma căreia am paralizat pe partea dreaptă. […] The post Ultimul interviu al lui Nicu Maharu înainte să moară: „La revedere!” appeared first on Cancan.ro.