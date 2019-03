Turişti din 30 de hoteluri, filmaţi pe ascuns. Imaginile erau urmărite live, pe internet

09:50

Anna Lesko este una dintre cele mai dorite femei din showbiz. Artista are o siluetă de invidiat, motiv pentru care contul personal de socializare este plin cu fotografii super-sexy. Recent, Anna Lesko s-a fotografiat în dormitor, în pat, într-o poziție i-a adus numeroase critici. „Abţine-te, suntem în postul Sfintelor Paşti!”, i-a scris unul dintre fani. […] The post Nu are nicio rușine! Imagini compromițătoare cu Anna Lekso dezbrăcată, făcute publice appeared first on Cancan.ro.