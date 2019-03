Am trăit s-o vedem şi pe asta! Am chinuit Spania cu echipa a doua. Remarcaţii meciului care nu trebuia să se joace şi după care n-am avut nimic de câştigat

Am trăit s-o vedem şi pe asta! Am chinuit Spania cu echipa a doua. Remarcaţii meciului care nu trebuia să se joace şi după care n-am avut nimic de câştigat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProSport