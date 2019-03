Cătălin Cazacu și Ilinca Obădescu s-au despărțit! Primele declarații: “Suntem oameni maturi“

17:20

Andreea Mantea și-a îngrijorat fanii! Totul a început de la ultima fotografie publicată pe contul ei de Instagram. Andreea Mantea a publicat o fotografie înainte de a intra în platoul emisiunii ”Puterea Dragostei” și și-a pus fanii pe jar. Motivul îngrijorării lor a fost discrepanța prea mare dintre fața și gâtul prezentatoarei TV. În ciuda […] The post Andreea Mantea și-a îngrijorat fanii: ”Ce ai pățit la gât?!” appeared first on Cancan.ro.