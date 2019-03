S-a logodit înainte să moară! Cum arată iubita lui Nicu Maharu

20:00

Gabriela Cristea a chemat acasă un consilier în alăptare. Vedeta a optat pentru acest lucru deoarece este benefic atât pentru ea cât și pentru bebelușul nou-născut. Pe 20 martie, Gabriela Cristea și fetița ei Iris au fost externate. Astfel, prezentatoarea TV a petrecut prima noapte în 4, alături de soțul ei și cele două fetițe.