Apelul disperat transmis de Chef Sorin Bontea. „Vă rog să mă ajutați”

08:20

Emilia Clarke, ”Mama Dragonilor” din Game of Thrones, a dezvăluit că a suferit două intervenții chirurgicale pe creier în ultimii ani. Actrița a povestit că a avut două anevrisme care i-au pus viața în pericol. Clarke spune într-un editorial pentru The New Yorker că a suferit primul anevrism în 2011. Atunci, după o zi de […] Post-ul Actrița Emilia Clarke a suferit două operații pe creier în timp ce juca în Game of Thrones: ”Le-am cerut doctorilor să mă lase să mor” apare prima dată în Libertatea.ro.