Scandal monstruos la Antena 1! Mihai Bendeac, criză de nervi: „Dacă vreți să mai…”

23:20

Oana Roman a ajuns la spital cu fetița ei. Vedeta a făcut anunțul pe contul ei de socializare și speră că totul va fi bine cu micuța Isabela. Oana Roman a ajuns la spital cu fetița ei. Cele două au fost însoțite și de Marius Elisei. Micuța Isabela nu s-a simțit tare bine așa că […] The post Oana Roman, la spital cu fetița ei: ”Sperăm că totul o să fie bine…” appeared first on Cancan.ro.