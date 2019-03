Anunțul a fost făcut astăzi! Irinel Columbeanu a bătut palma cu Antena 1

08:10

Vremea rămâne schimbătoare în acest început de primăvară. Când apar temperature ridicate, când ne lovesc cele care cer haine mai groase. Nici precipitațiile nu ne ocolesc. Cum va fi vremea vineri, 22 martie? Vineri 22 Martie 2019, vremea va fi în general frumoasă şi se va încălzi faţă de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, […] Vești proaste de la ANM. Astăzi se întorc temperaturile negative în România