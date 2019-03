Arad: Apicultorii arădeni reclamă că o treime din familiile de albine sunt decimate de poluarea chimică

12:20

Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene a reuşit să încheie 70 de dosare legislative pe mediu, depăşind astfel multe dintre preşedinţiile precedente, a declarat, vineri, într-o conferinţă de specialitate, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu."Suntem în plină desfăşurare a Preşedinţiei române la Consiliul Uniunii Europene şi una dintre temele extrem de importante este tema schimbărilor climatice. Dacă încercăm să luăm măsuri concrete şi ne implicăm cu toţii, indiferent dacă suntem în România sau dacă reprezentăm Ministerul Mediului sau ne folosim de datele pe care le furnizează prin prognoză Administraţia Naţională de Meteorologie (...) A fost pusă pe agenda Consiliului informal de Mediu care va avea loc în luna mai la Bucureşti, pe Preşedinţia Română la Consiliul Uniunii Europene, ca principală temă de dezbatere schimbările climatice. O a doua temă de dezbatere se referă la conceptul economiei circulare. În acelaşi timp, putem să ne lăudăm la nivel de Guvern că am încheiat peste 70 de dosare legislative, un lucru extrem de important, depăşind astfel multe dintre preşedinţiile precedente, iar în cadrul dezbaterilor reuşim şi am reuşit să ducem la final două dosare legislative, respectiv privind reducerea de CO2 pentru camioane şi cel privind Regulamentul referitor la poluanţii organici persistenţi. Preşedinţia română pe Consiliul de Mediu se poate lăuda cu două dosare care trenează...", a afirmat Gavrilescu.Ministrul Mediului a punctat faptul că, la nivel climatologic, anul 2018 a fost al treilea an cel mai călduros din istoria măsurătorilor meteorologice din România."Ştim că anul 2018 a fost al treilea an cel mai călduros din istoria măsurătorilor meteorologice din România, iar la nivel mondial al patrulea an cel mai călduros din perioada 1880 - 2018, după anul 2016, 2015 şi 2017. Comunitatea internaţională conştientizează că schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări cu care se confruntă omenirea şi că trebuie să acţionăm pentru asigurarea unui echilibru între nevoile comunităţii şi dezvoltarea durabilă a planetei. Potrivit agendei europene de mediu, este foarte probabil că încălzirea globală să poată fi pusă pe seama emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din activităţi umane. În decursul ultimilor 150 de ani, temperatura medie a crescut cu aproape 0,8 grade Celsius, în general, şi cu aproximativ un grad Celsius, în Europa. Grupul de experţi privind schimbările climatice - IPPC se aşteaptă ca temperaturile globale să mai crească cu încă 1,8 până la 4 grade Celsius, până în anul 2100", a susţinut Graţiela Gavrilescu.Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a organizat vineri un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Meteorologiei.Ziua Mondială a Meterologiei este sărbătorită în fiecare an pe data de 23 martie, această zi marcând intrarea în vigoare, în anul 1950, a Convenţiei Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM).Pentru anul 2019, cea de-a 69-a sesiune a Consiliului Executiv al OMM a stabilit ca tema să fie 'Soarele, Pământul şi Vremea'.Organizaţia Meteorologică Mondială este un organism specializat al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care oferă cadrul unei cooperări internaţionale în privinţa dezvoltării serviciilor de meteorologie şi hidrologie.Entitatea a fost înfiinţată în anul 1950 şi a devenit agenţie specializată pentru meteorologie (vreme şi climă), hidrologie operaţională şi ştiinţe geofizice conexe a Naţiunilor Unite în 1951, având la bază Organizaţia Internaţională a Meteorologiei (OMI), fondată în 1873.România este membru al Organizaţiei Meteorologice Mondiale din anul 1884 şi a participat la primul Congres al Organizaţiei, din 1951. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Irina Giurgiu)