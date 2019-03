Un tânăr a fost atacat şi rănit GRAV de un urs, în Harghita. Victima, părinte singur de doi copii

Incidentul a fost anunţat de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, pe pagina sa de Facebook. „Acum am primit veste despre faptul că în urmă cu câteva minute un bărbat de lângă Crişeni a fost grav rănit de un urs. După informaţiile pe care le am, victima are spintecată burta. (...) Victima este un bărbat de 30 de ani care îşi creşte singur cei doi copii. Se află în stare gravă şi va fi transportat cu un elicopter la spital, unde medicii, sper că îi vor salva viaţa”, a scris p...

