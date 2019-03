O fetiță de cinci ani, la un pas de moarte după ce o femeie a bătut-o și a aruncat-o de la balcon: ”Trebuie să moară! E un demon!” Cum și-a explicat fapta

13:20

Vremea 23 martie 2019. Vremea in weekend va fi intr-un proces de incalzire, insa meteorologii anunta ceata dimineata si noaptea. Vantul va sufla cu putere in rafale de pana la 70-80 km/h. Citeste prognoza meteo completa si afla cum va fi vremea in Bucuresti si la munte.