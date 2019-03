Rezultate simulare Bac 2019. Data la care vor fi afişate rezultatele la simularea examenului de Bacalaureat 2019

15:30

„Când vizitaţi Muzeul Auschwitz, amintiţi-vă că sunteţi în locul în care peste un milion de oameni au fost omorâţi. Respectaţi-le memoria. Există alte locuri mai bune în care să faceţi exerciţii de echilibristică. Şina aceea simbolizează drumul către moarte a sute de mii de deportaţi”, este mesajul postat pe Twitter de reprezentanţii muzeului. When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to...