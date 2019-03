Gabriela Firea a fost operată joi noapte. Boala de care suferă

11:30

Insomnia este o tulburare a somnului care se manifestă prin reducerea duratei și/sau profunzimii lui. Insomnia poate fi provocată de booli febrile, cardiovasculare, crize abdominale dureroase, nevralgii, hipertensiune, nevroze, encefalite, intoxicații, diabet, uremie, hipertiroidie, surmenaj fizic, intelectual sau moral, crize emotive și altele. Cel mai general simptom este somnul nestatornic și superficial. Există două tipuri de […]