24 martie, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei

12:10

Incredibile imaginile pe care un pasager le-a filmat în timp ce aparatul de zbor se prăbușea. Bărbatul a surprins momentul în care un elicopter s-a izbit violent de muntele Khan Tengri, din China, după ce pilotul a ratat aterizarea, potrivit Metro, citat de stirileprotv. Se poate observa cum elicopterul ajunge deasupra regiunii muntoase, iar la […] The post S-a prăbușit! Imaginile șocante au fost filmate de un pasager VIDEO appeared first on Cancan.ro.