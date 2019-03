Republica Cehă: Doi morţi în prăbuşirea unui elicopter

18:30

Actriţa spaniolă Penélope Cruz, alături de actorii mexican Gael García Bernal şi venezuelean Edgar Ramírez se află la Havana unde filmează 'Wasp Network', noua producţie a regizorului francez Olivier Assayas, au informat surse ale industriei cinematografice cubaneze, citate vineri de EFE.Cei doi actori sunt cazaţi la un hotel de lux din centrul istoric al capitalei cubaneze, în timp ce Penélope Cruz, care a venit cu cei doi copii şi cu soţul său, Javier Bardem, a ales să locuiască într-o vilă de la periferia Havanei.'Wasp Network', un thriller produs de casa franceză CG CINEMA şi de cea braziliană RT Features, va fi lansat pe ecrane anul viitor. Din distribuţie mai face parte şi actorul brazilian Wagner Moura, cunoscut pentru rolul traficantului de droguri columbian Pablo Escobar din serialul 'Narcos'. Foto: (c) HAYOUNG JEON / EPAFilmul, care este o adaptare a cărţii 'The Last Soldiers of the Cold War' a scriitorului brazilian Fernando Morais, prezintă povestea unui grup de spioni cubanezi infiltraţi de SUA în anii 90, denumită 'Wasp Network'.Laureată a unui Oscar pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar în 'Vicky Cristina Barcelona' (2008), Penélope Cruz a jucat anul trecut în filmul 'Todos lo saben', alături de soţul său Javier Bardem, şi în serialul 'American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace', în rolul lui Donatella Versace pentru care a primit o nominalizare la premiul Emmy pentru cea mai bună actriţă în rol secundar.La rândul său, Gael García Bernal, câştigător în 2016 al unui Glob de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie pentru serialul 'Mozart in the Jungle', a fost văzut anul trecut în filmul 'Museo' al regizorului mexican Alonso Ruizpalacios.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat)