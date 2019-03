Suedia: Lanţ uman format în jurul moscheii din Stockholm, în onoarea victimelor de la Christchurch

19:30

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a declarat vineri, la Băbeni, în judeţul Vâlcea, că anul acesta suma alocată din bugetul ministerului pentru investiţii se ridică la peste 500 de milioane de lei, fiind cea mai mare sumă direcţionată în acest sens în ultimul deceniu."În anul 2019, valoarea pe care o are Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) pentru investiţii pe ape şi păduri, respectiv drumuri forestiere şi regularizări de torenţi este cea mai mare valoare prinsă în bugetul MAP, derulate prin ANAR şi RNP, din ultimii 10 ani - de 503 milioane de lei. Dacă vreţi să faceţi o comparaţie, în anii 2015 -2016, valoarea era undeva la 270 de milioane de lei", a precizat ministrul Deneş.El a menţionat că o parte însemnată din aceste fonduri vor fi alocate pentru regularizarea cursurilor de apă din ţară ce au fost identificate de către specialiştii din minister cu potenţial ridicat să producă inundaţii."La începutul anului am avut o discuţie cu premierul (Viorica Dăncilă, n.r.) din care a rezultat că trebuie să facem o suprapunere a hărţilor hidro-meteo peste zonele mai sensibile din ţară în care ar putea să apară, în urma posibilelor căderi de precipitaţii mai consistente, inundaţii. Am constatat că avem la nivel naţional o serie de puncte critice. Câteva sute de puncte critice. Aceste puncte critice sunt breşe, colmatări, alte lucrări hidrotehnice afectate de-a lungul anilor de apele tumultoase. Atunci, în urma analizei făcute cu specialişti din cadrul Direcţiei Apelor Naţionale, am decis ca, în acest an, toate aceste puncte critice să fie finanţate şi rezolvate, tocmai pentru a diminua eventualele pagube care le-ar putea produce, într-o situaţie ca cea de anul trecut, în diverse zone, apele", a spus ministrul.Deneş a precizat că 22 dintre aceste puncte critice sunt în Vâlcea, unul dintre judeţele din ţară care a avut inundaţii majore anul trecut şi care a fost luat ca reper pentru stabilirea investiţiilor pe care MAP le va face în 2019 pentru prevenirea inundaţiilor. El a declarat că suma alocată pentru investiţiile din Vâlcea de anul acesta se ridică la peste 50 de milioane de lei."Astăzi, 22 martie, este Ziua Mondială a Apei şi nu întâmplător am vrut să marcăm această zi în judeţul Vâlcea pentru că anul trecut apele care traversează judeţul Vâlcea, ne-au învăţat, ne-au arătat încă o dată acele puncte sensibile de care trebuie să avem grijă, pe care trebuie să le monitorizăm şi pe care trebuie să le rezolvăm astfel încât ele să nu fie un pericol pentru cetăţeni, ci să fie partenere, un ajutor în folosul cetăţenilor", a afirmat Deneş.Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a fost prezent vineri la Vâlcea, într-o vizită de lucru în patru localităţi în care anul trecut au avut loc inundaţii - Vaideeni, Horezu, Băbeni şi Nicolae Bălcescu, şi în care MAP, prin Administraţia Naţională Apele Române, derulează investiţii. AGERPRES / (AS - autor: Ramona Dincă, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)