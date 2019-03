GRIPA continuă să facă victime. Alte şase persoane au decedat. Bilanţul a ajuns la 186 de morţi

16:20

Sindicaliştii reproşează Guvernului că nu-şi respectă promisiunea de a susţine dialogul cu partenerii sociali. „Am fost primiţi în Guvern, dar am fost ţinuţi în hol şi s-a găsit o justificare că nu este încă nimeni la acea oră în guvern competent să discute soluţiile pe care trebuie să le adopte cu privire la revendicările noastre. Am lăsat un memoriu, după ce am stat acolo vreo 40 de minute, fără să ne primească nimeni, am fost trataţi cu indiferenţă, deşi guvernul se laudă că dă eficienţă dial...