LIVE BLOG | Niculescu - Muguruza se joacă ACUM, la Miami: după primele 3 game-uri, Ciorbagiu o 'trezeşte' pe 'Moni' cu discurs tăios. Simona Halep debutează în turul II, dincolo de miezul nopţii. Repetiţie generală pentru semifinalele Fed Cup pentru "Miki" Buzărnescu

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a vorbit despre performanţa reuşită de Bianca Andreescu (18 ani), care după ce a câştigat turneul de la Indian Wells a întors şi meciul cu Irina Begu, din primul tur de la Miami, de la 6-4, 5-1 şi minge de meci pentru româncă. Halep a ţinut s-o felicite pe sportiva crescută în Canada şi a dezvăluit ce mesaj i-a transmis în urmă cu mai mulţi ani. • "Am urmărit câteva reluări. Am văzut că a jucat foarte bine. Ştiam de câţiva ani că este suficient de puternică să înf...